В Усть-Каменогорске огурцы подешевели вдвое

В Усть-Каменогорске с начала года цены на социально значимые продовольственные товары в целом остаются стабильными. При этом по отдельным видам продукции отмечается значительное снижение цен. Так, в городе цена на огурцы снизилась на 51% и стала вдвое ниже уровня начала года. Помидоры также подешевели на 45%.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области на основе данных Бюро национальной статистики провел анализ изменения цен за январь–август 2026 года. Согласно его итогам, общий индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Усть-Каменогорске составил 101,0%. Это ниже республиканского среднего показателя (101,4%).

Наиболее заметное снижение цен наблюдается на овощную продукцию. Помимо огурцов и помидоров, с начала года на 6,7% снизилась цена на рис шлифованный. При этом цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта сохранилась на уровне января — индекс составил 100,0%.

Стоимость говядины с костями с начала года практически не изменилась — индекс составил 100,7% (рост всего на 0,7%). Цена на мясо птицы также остается стабильной — индекс 100,2%.

Вместе с тем в связи с переходом на новый урожай по ряду овощей наблюдается сезонный рост цен. Морковь подорожала на 57,4%, лук — на 51,4%, картофель — на 30,9%. Цена на баранину выросла на 19,5%, фарш — на 9,1%. Сливочное масло подорожало на 3,2%, твердый сыр — на 1,1%.

Для снижения влияния сезонных изменений на рынок в регионе ведется работа по формированию продовольственных запасов. В частности, предусмотрено пополнение стабилизационного фонда за счет прямых закупок нового урожая картофеля, лука, капусты и моркови у местных фермеров. Собранная продукция будет использоваться в осенне-зимний период для обеспечения рынка необходимыми товарами и недопущения резкого роста цен.

Для того чтобы жители могли приобретать продукцию напрямую у производителей и по доступным ценам, в регионе также регулярно проводятся фермерские ярмарки. Здесь товары предлагаются по ценам на 15–20% ниже, чем в магазинах. С начала года в области проведена 421 ярмарка.

Для недопущения необоснованного роста цен также усилен контроль в торговых объектах. На постоянной основе проводится мониторинг соблюдения установленной 15%-ной предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. По результатам контроля в отношении предпринимателей, допустивших нарушения, применено 75 административных мер.

Кроме того, в результате работы региональной комиссии из цепочки поставок товаров исключено более 10 непроизводительных посредников. Это позволяет сократить необоснованные наценки на пути от производителя до потребителя и снизить конечную стоимость продукции.