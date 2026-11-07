Завтра в Астане стартует мясная ярмарка «Соғым-FEST»

Завтра, 7 ноября, в 09:00 в Астане при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан стартует масштабная мясная ярмарка «Соғым-FEST», в рамках которой планируется реализовать более 1 000 тонн мясной продукции от отечественных производителей. В дальнейшем проведение таких ярмарок планируется масштабировать на все регионы страны.

В ярмарке примут участие фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей Казахстана.

Основная цель мероприятия - обеспечить население качественной мясной продукцией по доступным ценам, создать условия для прямой реализации товаров отечественных сельхозпроизводителей и сократить количество посредников между фермерами и потребителями.

Проведение подобных ярмарок является одним из инструментов развития внутренней торговли, поддержки отечественных производителей и повышения доступности продовольственных товаров для населения.

«Соғым-FEST» также направлен на сохранение национальных традиций. Соғым - давний казахский обычай заготовки мяса на зиму, который из поколения в поколение объединяет семьи за общим дастарханом. Сегодня эта традиция получает продолжение в современном формате, позволяя жителям приобретать мясную продукцию непосредственно у фермеров.

Ярмарки будут проходить каждые выходные с 09:00 до 19:00 на трёх площадках столицы:

ТЦ «Keruen Joly» - шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» - шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» - улица Бейбарыс Султан, 3.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан продолжает работу по развитию прямых каналов реализации сельскохозяйственной продукции, сокращению непродуктивных посреднических звеньев и обеспечению населения продовольственными товарами по доступным ценам.