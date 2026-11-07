В Астане проходит мясная ярмарка «Соғым-FEST»

В столице при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проходит мясная ярмарка «Соғым-FEST». 7 и 8 ноября жители Астаны могут приобрести мясную продукцию напрямую у отечественных фермеров по доступным ценам.

В ярмарке принимают участие сельхозпроизводители Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей Казахстана. В рамках проекта планируется реализовать более 1 000 тонн мясной продукции.

Проведение ярмарки направлено на поддержку отечественных сельхозпроизводителей, развитие прямых каналов сбыта и повышение доступности продовольственных товаров для населения.

Ярмарка проходит 7 и 8 ноября с 09:00 до 19:00 на трёх площадках столицы:

ТЦ «Keruen Joly» — шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» — шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» — улица Бейбарыс Султан, 3.

В дальнейшем ярмарки «Соғым-FEST» планируется проводить каждые выходные, а опыт столицы - распространить на другие регионы Казахстана.