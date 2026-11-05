В Астане потребителю вернули 480 тысяч тенге за некачественно отремонтированный ноутбук

В Астане потребителю вернули полную стоимость ноутбука после некачественного гарантийного обслуживания. Благодаря содействию Департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астане спор удалось урегулировать в досудебном порядке.

Житель столицы приобрёл ноутбук стоимостью 480 тысяч тенге. В процессе использования устройство начало периодически зависать и самостоятельно перезагружаться. Для устранения неисправности потребитель обратился в сервисный центр и сдал технику на гарантийный ремонт.

Однако спустя две недели ситуация только ухудшилась. При получении ноутбука выяснилось, что первоначальная неисправность не устранена, а на корпусе устройства появилось новое механическое повреждение - вмятина на углу.

Кроме того, при приёме ноутбука сотрудники сервисного центра не выдали потребителю документ с подробным описанием первоначального внешнего состояния техники.

Покупатель направил продавцу письменную претензию с требованием устранить повреждения и провести качественный ремонт. Однако обращение осталось без ответа.

Не сумев самостоятельно урегулировать спор, потребитель обратился за помощью в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане.

Специалисты Департамента провели правовую и разъяснительную работу, в результате которой спор удалось разрешить без обращения в суд.

В итоге потребителю вернули полную стоимость ноутбука - 480 000 тенге.

В Департаменте напоминают, что при передаче техники на ремонт важно требовать акт приёма-передачи с подробным описанием внешнего состояния устройства. Это поможет зафиксировать состояние товара на момент передачи и защитить свои права в случае возникновения спора.

Данный случай показывает, насколько важно соблюдать права потребителей при оказании услуг гарантийного ремонта и своевременно рассматривать поступающие претензии.