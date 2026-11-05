Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев принимает участие в 9-й Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo, CIIE) в Шанхае. В рамках визита глава ведомства ознакомился с казахстанской экспозицией, принял участие в международном экономическом форуме «Хунцяо» и провел ряд встреч, направленных на расширение экспортных возможностей отечественных производителей, привлечение инвестиций и развитие торгово-логистического сотрудничества с Китаем.

Китайская международная импортная выставка CIIE является одной из крупнейших торговых площадок мира, ежегодно объединяющей тысячи компаний из более чем 160 стран и регионов. Выставка открывает зарубежным производителям возможности для выхода на китайский рынок, установления прямых деловых контактов и заключения экспортных контрактов.

Казахстан традиционно принимает участие в CIIE, представляя продукцию отечественных предприятий и экспортный потенциал страны. В этом году национальный павильон объединил порядка 40 казахстанских производителей.

На выставке представлен широкий ассортимент продукции пищевой промышленности, включая масложировые, мукомольные, кондитерские и молочные изделия, напитки и другие товары казахстанского производства.

Уже в первый день выставки казахстанские компании заключили соглашения на общую сумму порядка 100 млн долларов США. Достигнутые договоренности свидетельствуют о высоком интересе китайского бизнеса к отечественной продукции и открывают дополнительные перспективы для увеличения экспортных поставок.

Развитие торгового сотрудничества сопровождается устойчивым ростом товарооборота между Казахстаном и Китаем. По итогам 2025 года объем взаимной торговли достиг 48,7 млрд долларов США, увеличившись на 11%. За девять месяцев 2026 года товарооборот составил 43,3 млрд долларов, продемонстрировав рост на 21,9%.

Наряду с продвижением казахстанской продукции на китайский рынок, одним из ключевых направлений визита стало расширение инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.

В частности, Арман Шаккалиев провел встречу с Главой администрации Специального административного района Гонконг КНР. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках инициативы «Hub-to-Hub», предусматривающей развитие взаимосвязанных торговых и логистических центров.

Особое внимание было уделено использованию транзитного потенциала Казахстана, расширению транспортно-логистических маршрутов и созданию дополнительных возможностей для продвижения товаров на международные рынки.

Практические вопросы реализации совместных проектов также обсуждались в ходе переговоров с представителями китайского бизнеса. В числе перспективных направлений рассмотрены локализация высокотехнологичных производств на территории Казахстана, развитие робототехники, строительство современных транспортно-логистических комплексов, складской инфраструктуры и распределительных центров, а также привлечение инвестиций в коммерческую недвижимость.

Отдельный акцент сделан на развитии инфраструктуры, необходимой для повышения эффективности товарных потоков, сокращения логистических издержек и укрепления роли Казахстана как одного из ключевых торгово-транспортных узлов Евразии.

В ходе встреч Арман Шаккалиев подчеркнул заинтересованность Казахстана в привлечении китайских инвестиций, внедрении современных технологий и создании совместных производств. Реализация таких проектов будет способствовать развитию промышленной кооперации, расширению экспортного потенциала и укреплению экономических связей между двумя странами.

Участие Казахстана в CIIE направлено не только на продвижение отечественных товаров, но и на формирование долгосрочных партнерских отношений с китайскими компаниями, развитие совместных инвестиционных проектов и расширение присутствия казахстанского бизнеса на международных рынках.

Выставка продлится до 10 ноября.