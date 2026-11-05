Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 сентября 2026 года № 268-НҚ «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ» внесены изменения и дополнения в Правила оценки соответствия.

Поправки направлены на повышение прозрачности оценки соответствия, оптимизацию процесса идентификации продукции, уточнение порядка переоформления документов об оценке соответствия.

Проект предусматривает одновременно упрощение процедур для бизнеса и повышение ответственности испытательных лабораторий за выдачу документов об оценке соответствия.

Для бизнеса это сокращение сроков и расходов, возможность дистанционной идентификации и неоднократного использования акта в течение срока его действия.

Для граждан и государства – повышение достоверности испытаний, прослеживаемости документов об оценке соответствия и обеспечение безопасности транспортных средств.