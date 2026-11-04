О размещении проекта приказа МТИ РК

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан информирует о размещении проекта приказа министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 5 марта 2026 года № 125-НҚ «Об утверждении Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности количественных ограничений (квот) на ввоз диоксида титана, происходящего из Китайской Народной Республики, без уплаты антидемпинговой пошлины».

Проект разработан в связи с вступлением в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 сентября 2026 г. № 124 «О временном неприменении антидемпинговой меры в отношении диоксида титана, происходящего из Китайской Народной Республики и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2025 г. № 96».

Основная цель проекта приказа — приостановление действия приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 5 марта 2026 года № 125-НҚ по 10 августа 2027 года посредствам внесения изменения в приказ.

Проект находится на обсуждении на интернет-портале «Открытые НПА» с 03.11.2026 г. по 18.11.2026 г. (ссылка: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15937649