На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшем в режиме онлайн, рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества с третьими странами, технического регулирования, определения происхождения товаров и доступа производителей к государственным закупкам в странах экономического союза. Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Одним из ключевых решений стало утверждение единых правил определения страны происхождения товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС и подпадающих под отдельные меры регулирования. Документ устанавливает общие для пяти государств-членов ЕАЭС критерии определения происхождения таких товаров, порядок его документального подтверждения и механизмы взаимодействия таможенных органов.

Новые правила позволят обеспечить единый подход к контролю происхождения экспортируемой продукции, предотвратить обход национальных ограничительных мер через территорию других государств-членов ЕАЭС и защитить интересы производителей. Предусмотрено использование специальных сертификатов происхождения товаров, в том числе для серийно выпускаемой продукции, а также возможность электронного подтверждения и проверки документов.

Достигнуты договоренности о введении маркировки отдельных видов электротехнической продукции, осветительного оборудования и печатных схем. В перечень вошли выпрямители, портативные электрические фонари, лампы накаливания, светильники и другие виды продукции. При этом как и в отношении других категорий маркируемых товаров, каждое государство-член ЕАЭС самостоятельно будет определять целесообразность, сроки и механизмы ее внедрения, после обсуждения с бизнесом и анализа готовности инфраструктуры.

Отдельное внимание на заседании уделено развитию торгового сотрудничества ЕАЭС с третьими странами. Рассмотрены вопросы взаимодействия с Иорданией, Пакистаном и Тунисом, реализации торговых соглашений с ОАЭ и Индонезией. Также обсуждены изменения в действующее соглашение о свободной торговле с Сербией, касающиеся подтверждения условий поставки товаров.