Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провёл расширенное совещание по вопросам оценки соответствия и аккредитации, в ходе которого были рассмотрены текущее состояние отрасли и предложения Комитета технического регулирования и метрологии по совершенствованию национальной системы аккредитации.

Ключевое внимание было уделено повышению прозрачности процедур аккредитации, усилению контроля за деятельностью субъектов аккредитации и совершенствованию нормативной базы.

В настоящее время в Казахстане действуют 1 764 субъекта аккредитации. За девять месяцев 2026 года проведено 418 контрольных мероприятий, по результатам которых в 378 случаях выявлены нарушения законодательства. Приостановлено действие 27 аттестатов аккредитации. Кроме того, отменено 30 297 документов.

Одним из основных направлений совершенствования системы станет упрощение нормативного регулирования. Сегодня деятельность Национального центра аккредитации регулируется 79 внутренними нормативными документами.

В целях систематизации требований разработан проект новых Правил аккредитации, согласованный с НПП «Атамекен» и Казахстанской ассоциацией органов по оценке соответствия. После их принятия планируется признать утратившими силу 20 внутренних нормативных документов, что позволит сделать требования более понятными и доступными, а также сократить административные барьеры для добросовестных участников рынка.

Отдельное внимание уделено повышению требований к компетентности персонала лабораторий. В частности, предлагается предусмотреть наличие статуса эксперта-аудитора у руководителей испытательных лабораторий.

Национальным центром аккредитации предложен ряд мер по совершенствованию процедур аккредитации и снижению административной нагрузки на бизнес. Национальным центром аккредитации предложен ряд мер по совершенствованию процедур аккредитации и снижению административной нагрузки на бизнес. Среди них - внедрение дистанционного формата проведения плановых оценок, поддержка отечественных товаропроизводителей при проведении инспекционных оценок органами по сертификации, исключение практики работы лабораторий в разных городах в рамках одного аттестата аккредитации, а также совершенствование областей аккредитации органов инспекции.

Для повышения прозрачности и объективности оценочных процедур предлагается обязательное применение фото- и видеофиксации, в том числе использование оценщиками персональных видеожетонов, а также внедрение идентификации испытательного оборудования. Данные меры направлены на предупреждение нарушений, обеспечение прослеживаемости процедур и повышение достоверности результатов испытаний.