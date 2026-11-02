30 октября 2026 года посредством казахстанской платформы Qosyl для сотрудников Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, его комитетов и территориальных подразделений проведен вебинар на тему «Критическое мышление как элемент правовой культуры».

Спикером выступил доктор философских наук и профессор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Бурбаев Тулеугали Кайржанович.

В ходе вебинара рассмотрены вопросы формирования правовой культуры и правосознания, соблюдения принципа законности, предупреждения правового нигилизма, а также развития навыков критического анализа правовой информации.

Особое внимание уделено вопросам цифровой грамотности, защиты персональных данных, противодействия дезинформации и цифровому мошенничеству, а также ответственному использованию искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

Отдельно отмечена важность критического мышления в работе государственных служащих, включая проверку достоверности информации, правильное применение законодательства и оценку обоснованности решений, принимаемых с использованием цифровых технологий.

Основная цель вебинара — повышение уровня правовой культуры и профессиональных компетенций государственных служащих, формирование навыков объективного анализа информации и принятия обоснованных решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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