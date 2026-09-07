Ряд социально значимых продуктов подешевел на прошлой неделе

Согласно данным Бюро национальной статистики, за неделю с 26 августа по 2 сентября 2026 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары по ряду позиций сохранился на стабильном уровне. По итогам прошедшей недели индекс цен стабилен на рожки, мясо кур, сметану, кефир, огурцы и сахар.

Снижение цен отмечено по 6 позициям. В частности, лук подешевел на 7,2%, морковь — на 4,6%, картофель — на 3,2%, капуста — на 3,1%, яблоки — на 1,0%, подсолнечное масло — на 0,1%.

По 19 товарам зафиксирован незначительный рост цен. Наибольшая динамика отмечена по помидорам — 2,8%. На соль цены выросли на 0,9%, гречневую крупу и яйца — на 0,7%, твердые и полутвердые сыры и творог — на 0,6%. На конину, включая бескостную, и мясной фарш цены выросли на 0,5%, рис и черный чай — на 0,3%. Рост цен на хлеб, баранину, включая бескостную, и рыбу составил 0,2%, на муку, говядину с костями и без костей, куры (тушка), молоко и сливочное масло — 0,1%.

В Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, областях Абай и Жамбылской, а также в городах Астана и Алматы индекс цен по итогам недели сохранился на уровне 100,0%. Снижение индекса цен отмечено в четырех регионах: области Улытау на 0,3%, Костанайской области на 0,2%, Карагандинской и Мангистауской областях на 0,1%.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан осуществляет межотраслевую координацию. В целом Правительством принимаются системные меры по обеспечению ценовой стабильности, включая контроль за соблюдением требований законодательства и меры по насыщению внутреннего рынка.

Региональными комиссиями по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования продолжается работа по выявлению непродуктивных посредников. С начала 2026 года регионами проведено 726 заседаний, выявлено 2 881 факт нарушения, составлено 2 695 административных протоколов. По итогам работы 186 непродуктивных посредников исключены из схем поставок. Для сравнения, за весь 2025 год было проведено 1 179 заседаний.

Территориальными департаментами проводится государственный контроль за соблюдением 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. С начала года вынесено 3 155 административных постановлений за превышение установленной торговой надбавки. В 2021 году таких постановлений было 34, в 2022 году 310, в 2023 году 760, в 2024 году 1 554, в 2025 году 2 796.

Также проводится анализ электронных счетов-фактур. С начала года проанализировано более 36 664 цепочек поставок, по 5 391 из них выявлены риски нарушений законодательства Республики Казахстан. В 2025 году было проанализировано 11,2 тыс. цепочек, из которых по 1,1 тыс. выявлены риски нарушений законодательства.