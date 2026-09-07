Казахстан и Корея договорились о создании совместного производства тушеного мяса

В Алматы в рамках Казахстанско-корейского бизнес-форума достигнуты договоренности о реализации совместного инвестиционного проекта по производству тушеного мяса.

Производственный цех будет построен в Казахстане. С казахстанской стороны реализацией проекта займется Samsar Investment. Объем инвестиций двух сторон составит 1,3 млн долларов США. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Казахстанско-корейского бизнес-форума, прошедшего в Алматы.

Кроме того, достигнуты договоренности об экспорте из Казахстана в Республику Корея 1 тыс. тонн говядины стоимостью 13 млн долларов США. Также казахстанская компания Samsar Investment договорилась об экспорте в Южную Корею 3 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла ежемесячно. В целом по итогам бизнес-форума, в котором приняли участие более 200 представителей деловых кругов двух стран, были подписаны коммерческие документы на общую сумму 54,8 млн долларов США. В Казахстанско-корейском бизнес-форуме приняла участие Корейская ассоциация импортеров (KOIMA), основанная в Южной Корее 55 лет назад. Корейская сторона прибыла в Алматы масштабной бизнес-делегацией численностью около 100 представителей компаний. Встреча стала продолжением успешного сотрудничества, начатого в июне этого года в Сеуле в рамках выставки Korea Import Expo 2026. В мероприятии приняли участие 15 казахстанских компаний, представляющих сельскохозяйственный и пищевой сектор. Выставка продемонстрировала высокий интерес корейского бизнеса к продукции казахстанских производителей.

«Казахстан обладает не только богатыми природными ресурсами, но и является важным экономическим и логистическим центром, соединяющим Европу и Азию. Благодаря своим преимуществам в таких сферах, как энергетика, промышленность и критически важные полезные ископаемые, а также благодаря устойчивому развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, Казахстан предоставляет значительные возможности для диверсификации и укрепления цепочек поставок Республики Корея», - отметила председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ён Ми Юн в ходе бизнес-форума.

Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Южной Кореей демонстрирует устойчивую динамику роста. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 3,17 млрд долларов США, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2024 годом, когда данный показатель составлял 3,13 млрд долларов США. За январь–июнь 2026 года товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея достиг 1,3 млрд долларов США. При этом экспорт казахстанской продукции в Корею вырос на 17,2%.

«Республика Корея является важным торгово-экономическим партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны последовательно развивают сотрудничество, основанное на взаимном доверии и партнерстве. Для нас важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру за счет увеличения экспорта готовой продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью», - отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков, выступая на бизнес-форуме.

Завершением официальной части бизнес-форума стала выставка казахстанской продукции, а для корейской бизнес-делегации был организован дегустационный ужин с блюдами из отечественной мясной продукции. В частности, компания Terra из Мерке представила стейки из говядины и баранины. На выставке также была представлена продукция крупных казахстанских компаний, среди которых Arba Wine, «Голд Продукт», «Алматинский продукт», Lemonadoff, Elimay Qymyz, «Тәп-тәтті», «Бурненская молочная компания», «Вкус Благости», «Мерке Ет», Terra, Fresh Milk, Honey 100%, «Баян-Сулу», Alans и другие.