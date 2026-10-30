«Закон и порядок»: для сотрудников Министерства проведён обучающий семинар

29 октября 2026 года уполномоченным по этике Министерства совместно с Юридическим департаментом проведен семинар для сотрудников. В семинаре приняло участие 61 сотрудников.

В ходе семинара доцент кафедры Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Рахимов Нургали Берикович выступил с лекциями на темы: «Новые подходы к продвижению идеологии "Закон и порядок" в обществе и «Незаконное вознаграждение и взятки: понятие и отличительные признаки».

В рамках первой темы были рассмотрены сущность и концептуальные основы идеологии «Закон и порядок», значение принципов справедливости и равенства всех перед законом. Отдельное внимание уделено практическим подходам к реализации Концепции на 2025–2030 годы. Спикер также обозначил типичные проблемы при организации данной работы и предложил новые подходы к проведению информационно-разъяснительных мероприятий, подчеркнув важность личного примера государственных служащих и активного участия руководителей.

Вторая часть семинара была посвящена вопросам ответственности за незаконное вознаграждение коррупционного характера. Участникам разъяснены установленные законодательством ограничения на получение подарков государственными служащими, а также основные различия между административными коррупционными правонарушениями и уголовно наказуемыми деяниями. Особое внимание обращено на значение предварительной договоренности, характера действий должностного лица и обстоятельств передачи либо получения незаконного вознаграждения при разграничении правонарушений и преступлений.

Кроме того, спикер ознакомил участников с предусмотренными с 1 января 2027 года изменениями в законодательстве, касающимися уголовной ответственности за требование взятки, предложение и обещание взятки, а также незаконное вознаграждение в квазигосударственном секторе.

Проведенный семинар способствовал расширению правовых знаний государственных служащих, повышению осведомленности о требованиях антикоррупционного законодательства и укреплению принципов законности и добропорядочности в государственной службе.