Единые требования к бетонному полотну ввели в Казахстане

С 1 ноября 2026 года в Казахстане начнет действовать новый национальный стандарт на бетонное полотно. Документ устанавливает единые требования к качеству материала, который применяют для укрепления каналов, откосов и водохозяйственных сооружений.

Стандарт СТ РК 4051-2026 «Полотно бетонное. Технические условия» утвержден приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Документ разработан РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по заявке ТОО «Kazakh Industrial Stroi» в целях поддержки отечественных производителей и установления единых требований к производству, испытаниям и применению бетонного полотна.

Бетонное полотно представляет собой геосинтетический композитный материал на основе сухого цементного состава. После увлажнения он приобретает прочность и жесткость.

Материал используют при строительстве, ремонте и восстановлении гидротехнических и других водохозяйственных сооружений. Он применяется для укрепления покрытий, откосов и насыпей, обустройства водоотводных каналов, ирригационных и мелиоративных сооружений, искусственных водоемов и бетонных лотков. При этом стандарт не распространяется на материалы для строительства автомобильных дорог общего пользования и временных дорог.

Документ определяет, каким характеристикам должно соответствовать бетонное полотно. Среди них прочность при изгибе и растяжении, прочность цементного раствора на сжатие, устойчивость к статическому проколу, водонепроницаемость, морозостойкость и водопоглощение.

Отдельно прописаны порядок приемки продукции и проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве. В нем указывают сведения о производителе и партии, количество рулонов и результаты соответствующих испытаний.

Единые требования помогут производителям контролировать качество продукции, а заказчикам оценивать ее характеристики. Это создаст условия для развития отечественного производства и повышения конкурентоспособности казахстанских материалов.