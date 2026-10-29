Айгерим Нұрахмет: с ответственностью к делу, с теплом к людям.

Айгерим Нұрахмет, эксперт Департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, принадлежит к поколению специалистов, для которых государственная служба — это возможность не только применять знания, но и приносить практическую пользу.

В её работе важны точность, последовательность и умение замечать детали. Айгерим участвует в достижении целевых показателей по привлечению инвестиций в торговую сферу, отслеживает реализацию инвестиционных проектов. За цифрами и документами для неё стоят реальные задачи, требующие точности и своевременных решений.

Профессиональный путь Айгерим начался в Министерстве осенью 2025 года. За короткое время работы в Министерстве она зарекомендовала себя как ответственный и инициативный специалист, а её труд был отмечен благодарственным письмом Министра. Для молодого специалиста это не только признание уже проделанной работы, но и стимул двигаться дальше, укрепляя компетенции и расширяя круг профессиональных задач.

Однако лучше всего о человеке говорят не только профессиональные результаты, но и то, как он относится к окружающим. Айгерим свойственны душевная отзывчивость и сопереживание, она не остаётся равнодушной к чужим трудностям. Именно поэтому в студенческие годы она занималась волонтёрством в детском центре для детей с особыми потребностями. Этот опыт стал возможностью проявить заботу, терпение и внимание к детям, которым особенно важны доброе отношение.

Особое место в жизни Айгерим занимает семья. К родителям, бабушкам и дедушкам она относится с большой теплотой и уважением, дорожит близкими и старается выражать свою любовь не только словами, но и вниманием. Её увлечение живописью тоже наполнено личным смыслом: рисовать она начала ещё в двенадцать лет, окончила художественную школу и до сих пор с удовольствием создаёт пейзажи. Свои картины Айгерим дарит родным, друзьям и близким — превращая творчество в способ поделиться частичкой себя и подарить другим радость.

Её внутренний мир дополняют классическая литература, кино, музыка и путешествия. Во время обучения в магистратуре, куда она поступила на грант, Айгерим побывала в девяти странах Европы. Знакомство с разными культурами и традициями расширяет кругозор, помогает открывать новые перспективы и глубже понимать окружающий мир.

В Айгерим сочетаются деловая собранность и душевная мягкость, стремление к профессиональному росту и искренний интерес к людям. Её история напоминает: за настоящим профессионализмом всегда стоят не только знания и опыт, но и личные качества — способность сопереживать, поддерживать и делиться теплом. Именно из таких, на первый взгляд небольших, проявлений человечности складывается доверие, а работа приобретает особый смысл.