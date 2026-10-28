В Астане открылся торговый центр MEGAPOLIS

В Астане в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» открылся специализированный торговый центр MEGAPOLIS, ориентированный на продажу строительных и отделочных материалов, товаров для ремонта и обустройства дома. Проект реализован в рамках модернизации стихийных рынков столицы и направлен на создание современных условий для предпринимательской деятельности.

Основная цель проекта - развитие современной торговой инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, а также создание комфортных условий для предпринимателей и покупателей.

Общая площадь четырёхэтажного торгового центра составляет 20 тыс. кв. метров. В комплексе предусмотрено 231 торговое помещение площадью от 36 до 120 кв. метров. На сегодняшний день заполняемость торговых площадей превышает 85%, деятельность осуществляют более 160 предпринимателей.

В торговом центре созданы необходимые условия для ведения бизнеса. Здание оснащено пассажирскими и грузовыми лифтами, эскалаторами, системами вентиляции, круглосуточного видеонаблюдения и охраны. Для удобства предпринимателей предусмотрены отдельные зоны погрузки и разгрузки товаров.

Особое внимание уделено развитию складской инфраструктуры. Её площадь составляет 10 тыс. кв. метров с перспективой расширения до 15–17 тыс. кв. метров. Дополнительно на территории размещены 80 складских контейнеров.

Торговый центр расположен в районе пересечения проспектов Кумисбекова и Богенбай батыра, что обеспечивает транспортную доступность для жителей правого и левого берегов столицы.

Реализация проекта способствует развитию организованной торговли, модернизации торговой инфраструктуры и созданию дополнительных возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства.