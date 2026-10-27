27 октября в Казахстане завершаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. У покупателей остаётся последний день, чтобы приобрести товары по специальным ценам и воспользоваться праздничными предложениями торговых предприятий.

Масштабные акции проходят по всей стране и охватывают торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети и маркетплейсы. На отдельные категории товаров предусмотрены скидки до 50%.

К инициативам присоединились 649 торговых объектов, в том числе 232 торгово-развлекательных центра, торговых центра и торговых дома, а также 417 торговых сетей.

В рамках акции Republic Day покупателям предлагаются специальные цены на одежду, обувь, бытовую технику, товары для дома и другие категории продукции. В свою очередь, Bereke Fest предоставляет возможность приобрести продукты питания, товары повседневного спроса и бытовую химию на выгодных условиях.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами и территориальными департаментами провело координационную работу по организации акций и привлечению торговых предприятий.

Напоминаем, 27 октября - заключительный день проведения Republic Day и Bereke Fest. Размер скидок, ассортимент акционных товаров и условия их приобретения могут различаться в зависимости от торгового объекта.