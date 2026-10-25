Более 7,5 тысячи тонн продукции представлено на ярмарках «Дала дәмі» по всему Казахстану

В Казахстане проходят сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі». На этой неделе в регионах страны покупателям представлено более 7,5 тысячи тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции, из которых свыше 3 тысяч тонн приходится на Астану.

Ярмарки «Дала дәмі» проводятся по всей стране и направлены на обеспечение населения доступной сельскохозяйственной продукцией, поддержку отечественных товаропроизводителей и развитие прямой торговли между фермерами и покупателями. Такой формат позволяет производителям реализовывать свою продукцию без лишних посредников, а жителям приобретать свежие продукты непосредственно у производителей.

Одной из крупных площадок проведения ярмарок остаётся Астана, где на регулярной основе представляют свою продукцию сельхозтоваропроизводители из различных областей Казахстана.

В эти выходные, 24 и 25 октября, на территории столичного ипподрома «Қазанат» свою продукцию представляют более 140 сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий Карагандинской и Костанайской областей. Общий объём привезённой ими продукции составляет более 3 тысяч тонн.

Межрегиональные ярмарки в столице проводятся с 19 сентября. За это время участие в них приняли сельхозтоваропроизводители из различных областей страны.

Так, 19-20 сентября свою продукцию представили фермеры Кызылординской и Атырауской областей, 3-4 октября - Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, 10-11 октября - Западно-Казахстанской и Туркестанской областей. 17-18 октября в столицу прибыли сельхозтоваропроизводители Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Ұлытау.

Проведение ярмарок «Дала дәмі» способствует расширению рынков сбыта для отечественных производителей, развитию межрегиональной торговли и повышению доступности продовольственных товаров для населения.