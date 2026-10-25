Republic Day и Bereke Fest: где казахстанцымогут приобрести товары со скидками?
Во всех 20 регионах Казахстана продолжаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. К праздничной кампании присоединились 649 торговых объектов. Покупателям доступны специальные предложения на продовольственные и непродовольственные товары со скидками до 50% на отдельные позиции.
Праздничные предложения доступны как в торговых объектах, так и на онлайн-площадках. Акции проходят в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, магазинах розничных сетей, а также на казахстанских маркетплейсах.
В рамках Republic Day участвуют 232 торгово-развлекательных центра, торговых центра и торговых дома. К Bereke Fest присоединились ещё 417 магазинов торговых сетей.
Для удобства покупателей информация об участвующих торговых объектах и их адресах размещена на официальных интернет-ресурсах акиматов. Ознакомиться с перечнем магазинов в своём регионе можно по ссылкам ниже.
Абайская область https://www.gov.kz/org/abay/press/news/details/1312766?lang=ru
2. Акмолинская область https://www.gov.kz/org/aqmola/press/news/details/1312769?lang=ru
3. Актюбинская область https://www.gov.kz/org/aktobe/press/news/details/1312760?lang=ru
4. Алматинская область https://www.gov.kz/org/almobl/press/news/details/1312753?lang=ru
5. Атырауская область https://www.gov.kz/org/atyrau/documents/details/1084795?lang=ru
6. Западно-Казахстанская область https://www.gov.kz/org/bko/press/news/details/1312772?lang=ru
7. Жамбылская область https://www.gov.kz/org/zhambyl/press/news/details/1312755?lang=ru
8. Область Жетісу https://www.gov.kz/org/zhetysu-oblysy/press/events/details/49369?lang=ru
9. Карагандинская область https://www.gov.kz/org/karaganda/press/news/details/1312763?lang=ru
10. Костанайская область https://www.gov.kz/org/kostanay/press/news/details/1312765?lang=ru
11. Кызылординская область https://www.gov.kz/org/kyzylorda/press/news/details/1312761?lang=ru
12. Мангистауская область https://www.gov.kz/org/mangystau/press/news/details/1312773?lang=ru
13. Павлодарская область https://www.gov.kz/org/pavlodar/press/news/details/1312768?lang=ru
14. Северо-Казахстанская область https://www.gov.kz/org/sko/press/news/details/1312764?lang=ru
15. Туркестанская область https://www.gov.kz/org/ontustik/press/news/details/1312767?lang=ru
16. Область Ұлытау https://www.gov.kz/org/ulytau/press/news/details/1312754?lang=ru
17. Восточно-Казахстанская область
https://www.gov.kz/org/akimvko/press/news/details/1312759?lang=ru
18. Город Астана https://www.gov.kz/org/astana/press/news/details/1312778?lang=ru
19. Город Алматыhttps://www.gov.kz/org/almaty/press/events/details/49370?lang=ru
20. Город Шымкент https://www.gov.kz/org/shymkent/press/news/details/1312770?lang=ru
Напомним, акции Republic Day и Bereke Festпродлятся до 27 октября 2026 года включительно.