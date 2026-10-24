Что покупают казахстанцы в дни проведения акций Republic Day и Bereke Fest?

В Казахстане продолжаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. С 17 по 27 октября торговые центры и торговые сети по всей стране предлагают покупателям скидки на продовольственные и непродовольственные товары. По информации регионов, наибольшим спросом пользуются сезонная одежда и обувь, продукты питания, бытовая химия, товары для детей и бытовая техника.

К праздничным акциям присоединились 649 торговых объектов, из которых 232 участвуют в Republic Day и 417 - в Bereke Fest. Размер скидок зависит от торгового объекта и категории товаров. В отдельных магазинах скидки достигают 50%.

Сезонная одежда и обувь - среди востребованных покупок

По данным регионов, в период проведения акций покупатели проявляют особый интерес к осенне-зимнему ассортименту. В числе востребованных товаров - демисезонные куртки, пальто, джинсы, джемперы, спортивные костюмы и обувь.

Так, в Алматы демисезонные куртки предлагаются за 25 990 тенге вместо 39 990 тенге, джинсы - за 13 990 тенге вместо 19 990 тенге, а детские спортивные костюмы - за 13 740 тенге вместо 24 990 тенге.

В Астане покупатели могут приобрести детские куртки со скидкой 40%, парфюмерию - со скидкой 40%, а отдельные модели обуви - со скидками до 50%

В Костанайской области на некоторые модели детских курток, комбинезонов и парфюмерию предусмотрены скидки до 50%. В Атырауской области торговые центры предлагают скидки до 50% на одежду, обувь и аксессуары.

По информации торговых объектов Шымкента, по сравнению с предыдущим месяцем продажи одежды увеличились на 18%, обуви - на 16%, аксессуаров - на 15%.

Продукты питания и товары повседневного спроса

В рамках Bereke Fest покупатели активно приобретают продукты питания и товары для дома. Среди наиболее востребованных продовольственных товаров регионы отмечают подсолнечное масло, муку, сахар, крупы, молочную продукцию и яйца.

В области Ұлытау в период акции объем продаж вырос на 20%.

В Алматинской области скидки в торговых сетях Magnum, Small и Toimart распространяются на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, кондитерские изделия и другие товары. Согласно представленным регионом сведениям, средний товарооборот участвующих торговых объектов увеличился на 20–25%.

В Павлодарской области в числе пяти наиболее востребованных продовольственных товаров названы подсолнечное масло, сахар, мука, яйца, рис и гречневая крупа. Скидки на продукты питания достигают до 50%.

Спрос на бытовые товары и товары для детей

Наряду с продуктами питания покупатели приобретают бытовую химию, средства личной гигиены и товары для детей.

В Астане скидки на отдельные виды стиральных порошков достигают 45%, на гели для стирки - 32%, на средства для мытья посуды - 30%.

В Шымкенте, согласно сведениям торговых объектов, по сравнению с предыдущим месяцем продажи подгузников увеличились на 25%, детского питания - на 30%, жидкого мыла - на 15%.

В Карагандинской области зафиксирован рост продаж отдельных бытовых товаров. Так, продажи гелей для стирки увеличились на 20%, жидкого мыла - на 18%.

Кроме того, в рамках Republic Day покупатели интересуются бытовой техникой, электроникой и товарами для дома. В торговых объектах Алматинской области на отдельные виды бытовой техники предусмотрены скидки до 30%.

Праздничные акции продолжаются

Акция Republic Day охватывает торгово-развлекательные центры, торговые центры и торговые дома, Bereke Fest — торговые сети. К праздничным инициативам также присоединились казахстанские маркетплейсы, предлагающие покупателям скидки и специальные предложения на различные категории товаров.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами проводит координационную работу по организации республиканских акций.

Праздничные предложения действуют до 27 октября включительно. Конкретный размер скидки и перечень товаров определяются участвующими торговыми объектами.