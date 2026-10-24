Продовольственная инфляция продолжает замедляться

В Казахстане второй месяц подряд отмечается снижение цен на продукты питания.

В правительстве на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены динамика инфляции и меры по дальнейшей стабилизации цен.

По информации Министерства торговли и интеграции, продовольственная инфляция снижается второй месяц подряд, сохраняя дефляционный тренд на уровне -0,1%. Существенный вклад в замедление роста цен вносят социально значимые товары. С начала года рост цен на них составил 1,8% против 8,3% за аналогичный период прошлого года – в 4,6 раза меньше.

За прошедшую неделю сахар подешевел на 2,4%, лук – на 1,7%, яблоки и морковь – на 0,9%, рис – на 0,5%, баранина – на 0,4%. Цены на хлеб, макароны, сливочное масло, соль и чай за отчетную неделю не изменились.

В то же время, с наступлением холодов, отмечается повышение цен на огурцы – 4,6%, капусту и помидоры – 3,7%, картофель – 2,4%. Для стабилизации цен на тепличные овощи предстоящей зимой и весной с их производителями будет подписан соответствующий меморандум.

Одним из наиболее эффективных инструментов сдерживания цен по-прежнему остаются сельскохозяйственные ярмарки, где продукция реализуется напрямую от производителей. Кроме того, с 17 по 27 октября во всех регионах страны проходят акции Bereke Fest и Republic Day, в которых участвуют 649 торговых объектов. В рамках акции покупателям предлагают товары повседневного спроса и востребованные продукты питания со скидками до 50%.

Серик Жумангарин заслушал акиматы областей, в которых отмечено повышение продуктовой инфляции, и поставил перед всеми регионами задачу увеличить число сельскохозяйственных ярмарок и обеспечить достаточное предложение востребованных среди жителей продуктов по доступным ценам.