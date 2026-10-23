22 октября в Брюсселе (Бельгия) казахстанская делегация во главе с Вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушуковой провела встречу с Главой Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Петром Клементом.

Встреча состоялась на фоне инициирования OLAF расследований в отношении поставок в Европейский союз казахстанского пуха и пера, а также жиров и масел животного или растительного происхождения.

На встрече представители OLAF проинформировали о ходе расследований. Казахстанская сторона, в свою очередь, представила информацию о казахстанских производителях указанной продукции, реализуемых производственных программах и заинтересованности предприятий в продолжении экспорта на рынок ЕС. Встреча с представителями OLAF на текущем этапе расследований позволила донести позицию казахстанской стороны европейским партнерам.

Кроме того, стороны отметили важность взаимодействия для обеспечения беспрепятственного доступа добросовестных казахстанских экспортеров на рынок Европейского союза. Так, казахстанская делегация подтвердила свою приверженность обеспечению прозрачности внешнеторговых операций и соблюдению требований законодательства ЕС.

По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время обменяться необходимой информацией и продолжить конструктивный диалог. Казахстанская сторона также пригласила представителей OLAF посетить Республику Казахстан и ознакомиться с деятельностью предприятий в рамках проводимых расследований.