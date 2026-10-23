В Минторговли прошло торжественное мероприятие ко Дню Республики

Сегодня в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Республики.

Исполняющий обязанности министра Асет Нусупов поздравил коллектив с национальным праздником. В своём выступлении он подчеркнул особое значение Дня Республики в истории Казахстана, отметив, что принятие Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года стало важным шагом на пути к независимости страны.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников за добросовестный труд, профессиональные достижения и вклад в развитие отрасли.

Ряд специалистов награждён медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Мемлекеттік қызмет ардагері», а также нагрудными знаками «Метрология саласының үздігі» и «Стандарттау саласының үздігі». Кроме того, сотрудникам вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.