22 октября 2026 года в Берне Министр торговли и интеграции Республики Казахстан А. Шаккалиев встретился с Президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем Федерального департамента экономики, образования и исследований Г. Пармеланом.

Г. Пармелан тепло отозвался о Казахстане и высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества. Президент Швейцарии с теплотой вспомнил свой визит в Астану в ноябре 2025 года, в ходе которого состоялись его переговоры с Президентом Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым, а также 5-е заседание Казахстанско-Швейцарского делового совета с его участием. По словам Г. Пармелана, достигнутые тогда договоренности придали новый импульс развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

Г. Пармелан высоко оценил масштабные политические и экономические реформы, проводимые в Казахстане под руководством Главы государства. Он отметил принятие на общенациональном референдуме новой Конституции Республики Казахстан и формирование однопалатного Парламента — Курултая. По мнению швейцарской стороны, проводимые преобразования укрепляют институциональную стабильность страны и способствуют повышению ее инвестиционной привлекательности. Президент Швейцарии также выразил впечатление динамичным экономическим развитием Казахстана и успехами страны в сфере цифровизации, подчеркнув, что Швейцария рассматривает Казахстан как надежного и перспективного партнера в Центральной Азии.

Г. Пармелан высоко оценил взаимодействие Казахстана и Швейцарии в рамках Бреттон-Вудских институтов и Группы Всемирного банка, где Казахстан входит в возглавляемую Швейцарией избирательную группу.

Отдельно Президент Швейцарии остановился на подготовке к Женевскому саммиту по искусственному интеллекту (Geneva AI Summit), который пройдет 21–22 июня 2027 года. Г. Пармелан отметил, что впечатлен последовательным развитием цифровой экономики и технологий искусственного интеллекта в Казахстане, и выразил уверенность, что саммит станет важной площадкой для обмена опытом и выработки общих подходов к ответственному использованию ИИ, в том числе с участием Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-швейцарского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимной торговли, наращивания инвестиционного взаимодействия и развития промышленной кооперации.

А. Шаккалиев проинформировал швейцарскую сторону об итогах 12-го заседания Казахстанско-Швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося в тот же день в Берне. Министр отметил, что достигнутые договоренности создают основу для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экспорта агропромышленной продукции, инфраструктуры, энергетики, критически важного сырья, цифровизации и инноваций. Он также отметил подписание в завершение заседания Дорожной карты по развитию сотрудничества между Национальным ядерным центром Республики Казахстан и NAGRA.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в привлечении швейцарских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли экономики и пригласила швейцарские компании к промышленной кооперации и реализации совместных проектов в Казахстане. Министр отметил готовность казахстанской стороны оказывать всестороннее содействие швейцарскому бизнесу.

Стороны выразили уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне и в ходе заседания МПК, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и Швейцарской Конфедерацией.