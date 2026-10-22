22 октября 2026 года в Берне состоялось 12-е заседание Казахстанско-Швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Казахстанскую часть Комиссии возглавил Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев, швейцарскую - Посол А. Раубер Заксер, руководитель Управления двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономике (SECO), делегат Федерального совета по торговым соглашениям.

В ходе заседания стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Швейцарской Конфедерацией, отметив значительный потенциал для увеличения объемов взаимной торговли товарами и услугами.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в расширении экспорта агропромышленной продукции, в том числе меда и продукции животного происхождения. В целях реализации данной задачи Министерством торговли и интеграции совместно с АО «QazTrade» будут приняты меры по отбору экспортоориентированных отечественных предприятий и подготовке адресных коммерческих предложений с учетом требований швейцарских импортеров и розничных торговых сетей. Стороны положительно оценили итоги Казахстанско-Швейцарского бизнес-круглого стола, организованного 21 октября 2026 года в Цюрихе при содействии организации Switzerland Global Enterprise (S-GE) и Объединенной торговой палаты (JCC) в рамках торгово-экономической миссии Республики Казахстан.

В сфере инвестиционного сотрудничества казахстанская сторона подчеркнула заинтересованность в привлечении швейцарских инвестиций, передовых технологий и управленческих компетенций в приоритетные отрасли экономики, включая специальные экономические зоны.

Казахстанская сторона пригласила швейцарские компании к промышленной кооперации и реализации совместных проектов в Казахстане. В числе приоритетных направлений названы глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и внедрение современных агротехнологий, рациональное использование водных ресурсов, возобновляемая энергетика, транспортно-логистическая и коммунальная инфраструктура, а также цифровые технологии и искусственный интеллект. Отмечено, что Казахстан готов предоставить швейцарским инвесторам условия специальных экономических зон и оказать содействие в продвижении продукции и технологий швейцарских компаний на казахстанском рынке. Швейцарские технологические компании, инвесторы, университеты и научные центры также приглашены к участию в развитии Alatau City — нового «умного» города с особым правовым режимом, в том числе в сферах городской цифровой инфраструктуры, финансовых технологий и устойчивых городских решений.

Швейцарская сторона внесла предложение о развитии двустороннего сотрудничества в области критически важного сырья, в том числе посредством подписания соответствующего меморандума о взаимопонимании. Также обсуждены возможности участия швейцарских компаний в реализации инфраструктурных проектов в Казахстане в сферах водного хозяйства и обращения с отходами, транспорта и логистики, общественного транспорта и энергетики при содействии платформы Team Switzerland Infrastructure и Швейцарского агентства по страхованию экспортных рисков (SERV).

Стороны приветствовали открытие в г. Шаффхаузене Казахстанско-Швейцарского культурно-делового центра, созданного при содействии Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации. Центр призван стать площадкой для расширения деловых и культурных контактов между двумя странами.

Помимо этого, рассмотрены вопросы сотрудничества в области ветеринарии и обеспечения доступа продукции животного происхождения на рынки двух стран, науки и высшего образования, защиты интеллектуальной собственности, цифровизации, кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также правовой помощи по уголовным делам.

В завершение заседания подписана Дорожная карта по развитию сотрудничества между РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» и Национальным кооперативом по захоронению радиоактивных отходов Швейцарии (NAGRA).

По итогам заседания подписан Протокол. Стороны договорились провести 13-е заседание МПК в Республике Казахстан; сроки и место его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.