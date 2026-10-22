В Швейцарии открылся культурно-деловой центр Казахстана 21 октября 2026 года в швейцарском городе Шаффхаузен открылся Швейцарско-казахстанский культурно-деловой центр. Он создан по инициативе Eurasia Group при поддержке Посольства Республики Казахстан в Швейцарии для развития торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Одним из основных направлений работы центра станет продвижение казахстанской продукции на швейцарский и другие международные рынки. В частности, речь идёт о товарах металлургической, агропромышленной, пищевой и химической отраслей. Центр будет содействовать установлению прямых контактов между казахстанскими производителями, зарубежными импортёрами и торговыми сетями, а также развитию инвестиционного взаимодействия. Отдельное направление его деятельности связано с популяризацией истории и культуры Казахстана.

В церемонии открытия приняли участие министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев, представители властей кантона Шаффхаузен, Посольства Казахстана в Швейцарии, АО «QazTrade», казахстанского и швейцарского бизнеса, а также научного сообщества.

Выступая на мероприятии, Арман Шаккалиев отметил заинтересованность Казахстана в расширении экономического сотрудничества со Швейцарией, в том числе в привлечении технологий, развитии производственных компетенций и реализации долгосрочных совместных проектов.

Генеральный директор АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров представил экспортный и инвестиционный потенциал Казахстана и действующие инструменты поддержки отечественных производителей при выходе на швейцарский рынок. Президент Eurasia Group AG М. Захин рассказал о целях создания центра и его предполагаемой роли в установлении деловых контактов между предпринимателями двух стран. Представители кантона Шаффхаузен обозначили перспективы сотрудничества с Казахстаном в сфере бизнеса, сельского хозяйства и переработки агропродукции.

В ходе мероприятия также обсуждались возможности развития научных, образовательных и культурных связей. Посол Казахстана в Швейцарии К. Саржанов представил основные показатели двустороннего экономического сотрудничества. С 2005 года объём швейцарских инвестиций в Казахстан превысил 36,5 млрд долларов США. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 1,5 млрд долларов. Инициатором создания центра выступила Eurasia Group, работающая на казахстанском рынке сельскохозяйственной техники.

Объём инвестиций группы в Казахстан составил 88,5 млн долларов, включая развитие сервисной инфраструктуры, закупку оборудования и подготовку кадров. С 2025 года компания организовала локальное производство сельскохозяйственной техники John Deere. Открытие центра завершилось культурной программой с исполнением казахской музыки на домбре и скрипке, а также показом национальной одежды казахстанского бренда Tarbiya.