Торговые предприятия Казахстана подготовили специальные предложения ко Дню Республики

В Казахстане продолжаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. На сегодняшний день к инициативе Republic Day присоединились 232 торгово-развлекательных, торговых центра и торговых дома. Ещё 417 торговых сетей участвуют в Bereke Fest.

Подготовка к проведению акций началась заблаговременно. Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами и территориальными департаментами проводило координационную работу с торговыми организациями, прорабатывало организационные вопросы и обеспечивало взаимодействие участников.

К инициативе присоединились и отечественные производители и торговые предприятия, которые подготовили специальные предложения для покупателей.

«День Республики - важный праздник для всех нас. Как казахстанский бренд, мы с радостью поддержали акцию и к празднику установили скидку 20% на отдельный ассортимент товаров»,-рассказала директор магазина MSQ Газиза Алданова.

Напомним, в рамках двух акции по всей стране на отдельные категории товаров действует скидка до 50%.

По словам менеджера торговой сети «Анвар» Еркежан Мухамадиевой, покупатели проявляют интерес к молочной продукции, крупам и овощам.

«Мы готовились к акции целый месяц. Совместно с партнёрами подготовили ряд товаров. По мере того как товары заканчиваются на полках, мы оперативно пополняем запасы. Акционные товары отмечены специальным стикером Bereke Fest», - рассказала директор супермаркета Жулдыз Есимбетова.

Для населения акции предоставляют возможность приобрести различные товары на специальных условиях в период празднования Дня Республики. Для торговых организаций участие в кампании становится дополнительным инструментом привлечения покупателей, стимулирования потребительского спроса и поддержания товарооборота.

Республиканские акции Republic Day и Bereke Fest продлятся до 27 октября 2026 года.