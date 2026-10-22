По итогам торговой миссии Казахстана в Швейцарию подписаны меморандумы на 46 млн долларов

По итогам Казахстанско-швейцарского бизнес-форума в Цюрихе подписаны меморандумы о сотрудничестве на общую ориентировочную сумму 46 млн долларов США. Достигнутые договорённости охватывают торговлю, коммерческую недвижимость и развитие производственного сотрудничества. Форум состоялся в рамках рабочей поездки Министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева в Швейцарию с 20 по 22 октября 2026 года.

Бизнес-форум организован АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» совместно с Посольством Республики Казахстан в Швейцарии при поддержке швейцарского агентства по привлечению инвестиций и стимулированию внешней торговли Switzerland Global Enterprise (S-GE). В мероприятии приняли участие делегация казахстанских товаропроизводителей и предпринимателей, а также представители порядка 90 швейцарских компаний.

Приветствуя казахстанскую делегацию, член Исполнительного комитета S-GE, руководитель по корпоративным услугам и развитию С.Лалив д'Эпине отметила, что Казахстан является ключевым экономическим партнёром Швейцарии в Центральной Азии и вызывает растущий интерес со стороны швейцарского бизнеса.

Министр торговли и интеграции А.Шаккалиев в своём выступлении рассказал о торговой политике страны и мерах государственной поддержки экспортёров. Он подчеркнул, что Казахстан последовательно наращивает поставки несырьевой продукции на внешние рынки, и призвал швейцарские деловые круги рассмотреть возможности расширения импорта казахстанских товаров.

Генеральный директор АО «QazTrade» Н.Кулбатыров представил торгово-инвестиционные возможности Казахстана, инструменты агентства по продвижению казахстанской продукции за рубежом и номенклатуру товаров, имеющих потенциал для поставок в Швейцарию. Он также рассказал о потенциале Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) для развития торговых связей между Европой и Азией.

Казахстанские компании презентовали свою продукцию и инвестиционные предложения. В ходе двусторонних B2B-переговоров представители деловых кругов двух стран установили прямые контакты и обсудили возможности выхода казахстанской продукции на швейцарский рынок, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

Кроме того, АО «QazTrade» и Объединённая торговая палата (JCC) подписали меморандум, направленный на развитие торгово-экономических связей и укрепление взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Развитие делового сотрудничества сопровождается ростом взаимной торговли. За январь–август 2026 года товарооборот между Казахстаном и Швейцарией достиг 1,12 млрд долларов США, увеличившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе рабочей поездки А.Шаккалиев провёл встречу с Генеральным директором Швейцарского агентства экспортного страхования (SERV) К.Шульце-Бергманн и представителями платформы Team Switzerland Infrastructure (TSI) с участием S-GE и Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO). Стороны обсудили участие швейцарских компаний в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры Казахстана, включая интеллектуальные электросети, энергоэффективное теплоснабжение, цифровые системы учёта, водоподготовку и очистку сточных вод. Швейцарская сторона представила инструменты SERV по страхованию экспортных рисков и поддержке проектного финансирования.

Достигнута договорённость о продолжении диалога и содействии установлению контактов швейцарских компаний с профильными государственными органами и операторами инфраструктурных проектов Казахстана.

Справочно: Team Switzerland Infrastructure – платформа, объединяющая SECO, SERV, S-GE и отраслевые ассоциации Swissmem, Swissrail и suisse. ing, для продвижения швейцарских инфраструктурных решений за рубежом.