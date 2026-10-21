Казахстан и Европейский союз обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

21 октября 2026 года в г. Брюсселе состоялось очередное 9-ое заседание Комитета сотрудничества РК-ЕС в торговой конфигурации под председательством Вице-министра торговли и интеграции РК Ж. Кушуковой и Руководителя подразделения Генерального директората Европейской Комиссии, отдел E.2 – Южные соседи, Ближний Восток, Турция, Россия, Беларусь и Центральная Азия г-ном И. Ируаррисага.

На данном заседании был обсужден широкий круг вопросов: текущее состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений Казахстана с Европейским Союзом; обзор реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС), в частности был озвучен прогресс в реализации определяемого на национальном уровне вклада Казахстана (NDC) и о системе торговли выбросами (ETS) и ожидания от проекта Партнерства по внедрению рыночных механизмов; санитарные и фитосанитарные вопросы, сотрудничество в области технического регулирования и стандартизации; торговые проекты в Казахстане и в Центральной Азии, финансируемые ЕС и др.

По итогам, стороны подчеркнули, что заседание прошло в дружественном и плодотворном ключе, а также значимость данной диалоговой площадки для развития торгово-экономических отношений Казахстана и стран ЕС.

Следует отметить, что ЕС занимает лидирующую позицию в структуре внешней торговли Казахстана. Динамика взаимной торговли показывает ежегодное увеличение объемов торговли. Так, товарооборот между Казахстаном и Европейским Союзом за 8 месяцев 2026 года составил 31,6 млрд. долл. США, что на 8,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (29,2 млрд. долл. США),

Экспорт вырос на 12,2% и составил 25,3 млрд. долл. США.

Импорт снизился на 5,4% и составил 6,4 млрд. долл. США.