В Казахстане в преддверии Дня Республики стартовала общереспубликанская кампания праздничных скидок, включающая акции Republic Day и Bereke Fest. С 17 октября к ним присоединились 649 торговых объектов по всей стране. Акция Republic Day проходит в крупных торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах, а Bereke Fest охватывает торговые сети.

Покупателям предлагаются специальные цены на продовольственные и непродовольственные товары. Праздничные предложения действуют до 27 октября включительно. На отдельные категории товаров предусмотрены скидки до 50%. Их размер зависит от ассортимента и условий участвующих торговых организаций.

В рамках акции Republic Day скидки предоставляют 232 торгово-развлекательных центра и торговых дома. Среди участников – MEGA Silk Way и «Хан Шатыр» в Астане, MEGA Alma-Ata, MEGA Park и Forum Almaty в Алматы, Mega Planet и Shymkent Plaza в Шымкенте.

К акции Bereke Fest присоединились 417 магазинов розничных сетей, включая Magnum, SMALL, «Астыкжан» и GraMad. Праздничные предложения также действуют в торговых объектах других регионов страны.

Проведение акций направлено на стимулирование потребительского спроса и развитие внутренней торговли. Помимо возможности приобрести товары по сниженным ценам, праздничная кампания позволит торговым организациям увеличить посещаемость и объемы продаж, а отечественным производителям – расширить представленность своей продукции в розничных сетях.

Общереспубликанская кампания организована Министерством торговли и интеграции совместно с местными исполнительными органами. Полный перечень участвующих торговых объектов с адресами размещен на официальных интернет-ресурсах акиматов. Информация о размерах скидок, ассортименте товаров и условиях приобретения публикуется непосредственно торговыми организациями.

Праздничные акции завершатся 27 октября 2026 года.

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК