Казахстан и Камбоджа укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

Астана, 17 октября 2026 года – В рамках официального визита Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета в Казахстан в резиденции Президента Республики Казахстан «Акорда» состоялась церемония обмена папками с подписанным Меморандумом о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Королевства Камбоджа о торгово-экономическом сотрудничестве.

Обмен документами состоялся в присутствии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета.

Меморандум, подписанный Министром торговли и интеграции Республики Казахстан Арманом Шаккалиевым и Министром торговли Королевства Камбоджа Чам Нимул, направлен на укрепление двусторонних торгово-экономических связей, расширение делового взаимодействия и создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, малого и среднего предпринимательства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, цифровизации, технического регулирования и других перспективных направлениях.

Особое внимание уделяется расширению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, обмену опытом, организации совместных мероприятий и содействию реализации взаимовыгодных проектов.

Подписание Меморандума станет дополнительным импульсом для наращивания взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и дальнейшего укрепления экономического партнерства между Казахстаном и Камбоджей.