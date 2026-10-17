Темпы роста экспорта Казахстана более чем в четыре раза превысили темпы роста импорта

Внешнеторговый оборот Казахстана по итогам января–августа 2026 года достиг 103 млрд долларов, увеличившись на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста экспорта более чем в четыре раза превысили импорт, что позволило существенно укрепить положительный торговый баланс страны.

За восемь месяцев Казахстан экспортировал товаров на 60,4 млрд долларов, на 19,5% больше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 4,5%, до 42,6 млрд долларов. В результате положительное сальдо внешней торговли достигло 17,8 млрддолларов против 9,8 млрд долларов за аналогичный период 2025 года.

На фоне общего роста внешней торговли заметную динамику демонстрирует агропромышленный комплекс. Казахстан увеличивает поставки как сельскохозяйственного сырья, так и продукции его переработки. Причём по ряду товарных позиций темпы роста значительно превышают общую динамику экспорта.

Одним из наиболее быстрорастущих направлений стало подсолнечное масло. За январь–август его экспорт увеличился на 48,5%, достигнув 672,8 млндолларов. В физическом выражении поставки выросли на 35,9%, до 611,4 тыс. тонн. По итогам 2025 года Казахстан вошел в ТОП-6 мировых экспортеров подсолнечного масла, занял второеместо среди поставщиков в Китай. По экспорту подсолнечного шрота страна вошла в тройку крупнейших поставщиков в Европейский союз и Китай, обеспечивает значительную частьпотребностей стран Центральной Азии.

Положительную динамику показывает и зерновой сектор. Экспорт пшеницы вырос на 26,5%, до 1,25 млрд долларов. За рубеж поставлено более 5,5 млнтонн зерна, что на 13,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Одновременно увеличиваются поставки продукции переработки зерна. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки достиг 400 млн долларов, прибавив 36%. В натуральном выражении поставки выросли на 22,8%, до 1,38 млн тонн. Ещё одним заметным направлением стали семена льна. За восемь месяцев их экспорт в денежном выражении вырос в 2,3 раза, до 387,8 млн долларов. При этом физические объёмы поставок увеличились в 2,5 раза, достигнув 780,8 тыс. тонн.

Существенно вырос и экспорт готовых продуктов для кормления животных. Стоимость поставок увеличилась на 60,8%, до 577,6 млн долларов, а физические объёмы — на 44,2%.

В совокупности экспорт подсолнечного масла, муки и готовых продуктов для кормления животных достиг 1,65 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки этих трех категорий в денежном выражении выросли примерно на 48%. Это один из показателей расширения экспорта продукции с добавленной стоимостью.

Помимо агропромышленного комплекса, рост экспортных поступлений зафиксирован в металлургии и горнодобывающей отрасли. Поставки меди и медных катодов увеличились на 55,7%, до 3,9 млрд долларов, урана на 26,9%, до 3,1 млрд долларов.

Изменения происходят и в структуре импорта. Казахстан наращивает закупки промышленного и энергетического оборудования. Так, импорт электрогенераторных установок увеличился на 86,5%, до 916,5 млн долларов, а турбореактивных и турбовинтовых двигателей, включая газовые турбины в 3,3 раза, до 611 млн долларов.

Крупнейшим торговым партнером Казахстана остается Китай. Товарооборот с ним за восемь месяцев составил 23,3 млрд долларов, или 22,7% всей внешней торговли страны. На втором месте Россия с показателем 18,3 млрд долларов, на третьем Италия - 11,8 млрд долларов. Совокупно на эти три страны приходится более половины внешнеторгового оборота Казахстана.

При этом география экспорта и импорта имеет свои особенности. Италия стала крупнейшим покупателем казахстанских товаров с объемом поставок 10,9 млрд долларов, немного опередив Китай, куда экспортировано продукции на 10,7 млрд долларов. Россия, в свою очередь, занимает первое место среди стран-поставщиков товаров в Казахстан с объёмом импорта 13,2 млрд долларов.

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса, прежде всего подсолнечного масла, муки и готовых кормов, свидетельствует о расширении поставок товаров с добавленной стоимостью и потенциале дальнейшего укрепления позиций казахстанской продукции на внешних рынках.