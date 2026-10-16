Масштабные скидки ко Дню Республики: в Казахстане стартуют акции Republic Day и Bereke Fest
В преддверии Дня Республики Казахстан охватит праздничная кампания распродаж. С 17 октября в городах Астана, Алматы, Шымкент и в других регионах страны начнутся республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам. Скидки на отдельные категории продукции составят от 10% до 50%.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Масштабные распродажи пройдут в популярных торговых центрах трех мегаполисов и регионов страны. К примеру, вАстане к Republic Day присоединятся «MEGA Silk Way», «Хан Шатыр», в Алматы –«MEGA Alma-Ata», «MEGA Park» и «ForumAlmaty», в Шымкенте – «Mega Planet» и «Shymkent Plaza». Специальные предложения в рамках Bereke Fest будут доступны в том числе в магазинах сетей «Magnum», «SMALL», «Астыкжан» и «GraMad».
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
Узнать, какие торговые центры и магазины участвуют в праздничных распродажах, можно будет на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов соответствующих регионов (акиматов).
Акции Republic Day и Bereke Festпродлятся до 27 октября включительно.
Дополнительная информация доступна по ссылкам ниже:
1. Абайская область https://www.gov.kz/org/abay/press/news/details/1312766?lang=ru
2. Акмолинская область https://www.gov.kz/org/aqmola/press/news/details/1312769?lang=ru
3. Актюбинская область https://www.gov.kz/org/aktobe/press/news/details/1312760?lang=ru
4. Алматинская область https://www.gov.kz/org/almobl/press/news/details/1312753?lang=ru
5. Атырауская область https://www.gov.kz/org/atyrau/documents/details/1084795?lang=ru
6. Западно-Казахстанская область https://www.gov.kz/org/bko/press/news/details/1312772?lang=ru
7. Жамбылская область https://www.gov.kz/org/zhambyl/press/news/details/1312755?lang=ru
8. Область Жетісу https://www.gov.kz/org/zhetysu-oblysy/press/events/details/49369?lang=ru
9. Карагандинская область https://www.gov.kz/org/karaganda/press/news/details/1312763?lang=ru
10. Костанайская область https://www.gov.kz/org/kostanay/press/news/details/1312765?lang=ru
11. Кызылординская область https://www.gov.kz/org/kyzylorda/press/news/details/1312761?lang=ru
12. Мангистауская область https://www.gov.kz/org/mangystau/press/news/details/1312773?lang=ru
13. Павлодарская область https://www.gov.kz/org/pavlodar/press/news/details/1312768?lang=ru
14. Северо-Казахстанская область https://www.gov.kz/org/sko/press/news/details/1312764?lang=ru
15. Туркестанская область https://www.gov.kz/org/ontustik/press/news/details/1312767?lang=ru
16. Область Ұлытау https://www.gov.kz/org/ulytau/press/news/details/1312754?lang=ru
17. Восточно-Казахстанская область https://www.gov.kz/org/bko/press/news/details/1312772?lang=ru
18. Город Астана https://www.gov.kz/org/astana/press/news/details/1312778?lang=ru
19. Город Алматы https://www.gov.kz/org/almaty/press/events/details/49370?lang=ru
20. Город Шымкент https://www.gov.kz/org/shymkent/press/news/details/1312770?lang=ru
Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК