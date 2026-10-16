15 октября 2026 года уполномоченным по этике Министерства совместно с юридическим департаментом проведен семинар для государственных служащих.

Семинар был посвящен вопросам соблюдения правил дорожного движения и безопасности, а также культуре поведения на дорогах и в местах общего пользования.

В качестве спикера выступил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной ответственности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Кишкенов Талгат Бакытбекович. В ходе семинара он представил статистические данные о нарушениях правил дорожного движения по Республике Казахстан, ознакомил участников с нововведениями в данной сфере, в том числе с использованием систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Отдельное внимание уделено необходимости повышения личной культуры поведения на дорогах и в общественных местах, осознанию ответственности за соблюдение установленных правил и возможных последствий их нарушения, вплоть до трагических. Подчеркнута недопустимость управления транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, поскольку такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и окружающих.

Также спикер ответил на вопросы участников семинара.