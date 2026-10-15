Казахстан планирует увеличить экспорт переработанной продукции в Швейцарию

«Товарооборот между Казахстаном и Швейцарией за январь-август 2026 года составил 1 120,9 млн. долл. США, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года».

Об этом сообщил Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев на встрече с Послом Швейцарской Конфедерации госпожой Кристиной Хонеггер.

Встреча состоялась в рамках предстоящей рабочей поездки Министра в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 12-м заседании Казахстанско-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 22 октября в Берне. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних торгово-экономических связей, расширения взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

За восемь месяцев экспорт Казахстана в Швейцарию вырос на 15,4% - до 820,5 млн долларов.

По словам Министра, Казахстан может увеличить экспорт переработанной продукции в Швейцарию по 30 товарным позициям. Наиболее перспективными направлениями являются металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия, машиностроение и химическая отрасль. В частности, речь идёт об алюминии, стальном прокате, ферросплавах, подсолнечном масле, муке, макаронных и кондитерских изделиях.

В свою очередь, Посол Швейцарии Кристина Хонеггер, поддержала позицию Министра и отметила готовность швейцарской стороны к дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Отметим, что Швейцария также остаётся одним из крупнейших инвесторов Казахстана: за последние 20 лет объём инвестиций превысил 36 млрд долларов. Сегодня в стране работают около 400 компаний со швейцарским капиталом.