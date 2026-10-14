В Астане прошел круглый стол ко Всемирному дню стандартов

14 октября 2026 года в Астане состоялся круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню стандартов. Участники обсудили развитие национальной системы стандартизации, поддержку отечественных производителей, внедрение инновационных технологий и расширение экспортного потенциала Казахстана.

В ходе встречи были представлены результаты работы в сфере стандартизации, а также обозначены ключевые приоритеты дальнейшего развития отрасли.

Как отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова, сегодня роль стандартизации значительно расширяется, становясь одним из важных инструментов технологического и экономического развития страны.

«Сегодня стандартизация перестает быть только системой требований к готовой продукции. Она становится инструментом технологического развития, поддержки производства, инвестиций и новых рынков. Мы переходим от стандарта, фиксирующего сложившуюся практику, к стандарту, который заранее создает условия для развития технологий», - подчеркнула Жанна Есенбекова.

Одним из приоритетов остается сопровождение инвестиционных проектов на ранних этапах. Еще при подготовке производства предприятиям помогают проработать технические требования, подобрать стандарты и определить необходимую инфраструктуру для обеспечения качества.

В нефтехимии разрабатывается стандарт на многослойную полиэтиленовую пленку с учетом современных технологий производства. Также обсуждается участие КазСтандарта в подготовке нормативной базы для Alatau City.

Отдельное внимание уделяется качеству и безопасности продукции и услуг в повседневной жизни. Приняты стандарты для систем видеонаблюдения, доставки охлажденных и замороженных грузов с контролем температуры, электронных медицинских карт и записей. Утверждены и стандарты на электрозарядные станции. Они предусматривают требования к поверке и метрологическому обеспечению, необходимые для достоверного учета отпущенной электроэнергии.

Развивается нормативная база для ИИ и научной деятельности. В 2025 году впервые утвердили семь национальных стандартов в сфере ИИ. Они охватывают архитектуру, данные, управление рисками и конфиденциальность. В 2026 году принят стандарт «Научные исследования и постановка на производство», который предусматривает оценку технологической готовности разработок, цифровизацию исследований и принципы работы с научными данными.

Отметим, что сегодня Единый фонд нормативных технических документов насчитывает 76 174 документа, в том числе 9 789 национальных стандартов. Уровень применения национальных стандартов составляет 74%.