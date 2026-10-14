От шубата до камелчино: стандарт на верблюжье молоко разработан в Казахстане
В Казахстане утвердили национальный стандарт на пастеризованное верблюжье молоко. Он устанавливает единые требования к продукции и призван помочь отечественным предприятиям расширить ассортимент и развивать экспорт. Документ начнет действовать с 1 ноября 2026 года.
Стандарт СТ РК 4050-2026 «Молоко верблюжье пастеризованное. Технические условия» утвержден приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК от 11 сентября 2026 года № 41-НҚ.
Документ разработан РГП «КазСтандарт» в рамках Национального плана стандартизации на 2026 год. Заявителем выступило ТОО «Научно-производственная компания „Антиген“».
В Казахстане верблюжье молоко традиционно используют для приготовления кисломолочных напитков шубата и кымырана. При этом за последние 15–20 лет интерес к нему в мире вырос, а ассортимент продукции стал шире.
Из верблюжьего молока производят мороженое и конфитюры. Его также добавляют в кофе, например при приготовлении «камелчино», разновидности капучино. Для выпуска такой продукции используют пастеризованное верблюжье молоко.
Новый стандарт устанавливает требования к качеству и безопасности продукта, его маркировке, упаковке, транспортированию и хранению. Документ также определяет общую терминологию, классификацию продукции и показатели, по которым оценивают ее характеристики.
Применение стандарта поможет производителям расширить линейку продуктов для внутреннего и внешнего рынков. Среди перспективных экспортных направлений рассматриваются страны ЕАЭС, Китай и государства Ближнего Востока.
Единые требования призваны поддержать казахстанских производителей и укрепить их конкурентные позиции. Развитие этого направления также позволит разнообразить экспортную продукцию и повысить ее узнаваемость за рубежом.