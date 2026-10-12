Во всех регионах Казахстана проходят сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі»

С 19 сентября во всех областях Казахстана стартовали сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі», направленные на поддержку отечественных производителей и обеспечение населения доступными продуктами питания. За первые три недели реализовано более 13 тыс. тонн продукции. Торговля организована по выходным дням и будет продолжаться на круглогодичной основе.

Только на этой неделе на ярмарках по всей стране представлено 3,5 тыс. тонн продовольственных товаров. Основную часть ассортимента составляют овощи и бахчевые культуры — 1,7 тыс. тонн, мясо и мясные изделия — 785 тонн, молочные товары — 285 тонн. Кроме того, покупателям предлагаются птица, рыба, фрукты, бакалея, мука, хлеб, макаронные изделия и другие продукты питания.

Благодаря прямым поставкам от отечественных фермеров и сокращению числа посредников цены на ярмарках в среднем на 20% ниже рыночных. При этом сельхозпроизводители из разных регионов Казахстана получают дополнительные возможности для реализации своих товаров, налаживания прямых связей с покупателями и развития межрегиональной торговли.

В эти выходные жители и гости Астаны могут приобрести продукцию отечественных производителей из Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Всего в столицу доставлено более 600 тонн сельхозтоваров. В частности, Туркестанская область представит 60 тонн мяса и мясных изделий, 260 тонн овощей и фруктов, более 60 тонн молока и молочной продукции. Из Западно-Казахстанской области привезли около 50 тонн мяса, 80 тыс. яиц, 11 тонн рыбы и другие продовольственные товары.

Проведение таких ярмарок в столице открывает региональным производителям дополнительные каналы сбыта, способствует укреплению межрегиональных торговых связей и повышает доступность отечественной продукции для населения.