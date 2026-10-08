Рим, 7 октября 2026 года – В рамках рабочей поездки в Итальянскую Республику Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел 10-е заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену, а также серию встреч с руководителями итальянских компаний и деловых объединений.

Итальянскую сторону на заседании рабочей группы возглавил заместитель Министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли. Стороны подвели итоги реализации ранее достигнутых договоренностей и обсудили дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Основное внимание было уделено диверсификации взаимной торговли, развитию промышленной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействию в энергетике, транспорте и логистике, агропромышленном комплексе и других перспективных направлениях.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил порядка 16,9 млрд долл. США. За январь–июль 2026 года товарооборот достиг 9,79 млрд долл. США, в том числе экспорт Казахстана составил порядка 9 млрд долл. США, импорт из Италии – 789,6 млн долл. США. При этом поставки итальянской продукции в Казахстан увеличились на 13,5%.

Одной из ключевых задач стороны обозначили дальнейшую диверсификацию взаимной торговли и расширение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. По оценкам казахстанской стороны, потенциал дополнительного экспорта отечественной продукции на итальянский рынок составляет порядка 307,5 млн долл. США. Наиболее значительные возможности имеются в металлургической, нефтехимической, пищевой и химической промышленности, машиностроении и других отраслях.

Важным практическим инструментом развития деловых связей стал открытый в феврале 2026 года в Алматы Казахстанско-Итальянский торговый дом. Площадка ориентирована на продвижение экспорта, сопровождение инвестиционных проектов, развитие промышленной кооперации и установление прямых контактов между бизнесом двух стран.

Отдельный акцент сделан на инвестиционном сотрудничестве. Для продвижения совместных проектов стороны выразили заинтересованность в использовании возможностей Международного финансового центра «Астана» и расширении взаимодействия между финансовыми институтами и деловыми кругами двух стран.

Значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) как надежного и эффективного мультимодального коридора между Центральной Азией и Европой. Казахстан пригласил итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в совместных проектах с использованием возможностей портов Актау и Курык. В энергетике стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по традиционным направлениям.

В агропромышленном комплексе обсуждены перспективы взаимодействия в растениеводстве, переработке зерна и животноводстве. Стороны договорились продолжить работу по повышению уровня локализации и развитию компонентной базы с перспективой включения казахстанских комплектующих в глобальную цепочку поставок.

Кроме того, стороны договорились расширять сотрудничество в сфере экологии и устойчивого управления водными ресурсами, туризма и спорта, культуры и образования. Особое внимание будет уделено климатическим инициативам, энергоэффективности, декарбонизации, внедрению современных инженерных и цифровых решений в сфере водных ресурсов, а также развитию профессиональных и образовательных обменов.

Практическим продолжением повестки межправительственной рабочей группы стала деловая программа визита. Ключевой темой переговоров с итальянскими компаниями стало расширение практического взаимодействия между бизнесом Казахстана и Италии – от продвижения казахстанской продукции и установления прямых коммерческих связей до привлечения инвестиций, технологий и реализации совместных проектов.

Значительная часть переговоров была посвящена привлечению итальянского и европейского бизнеса к реализации инвестиционных и промышленных проектов в Казахстане. С представителями Blacktrace и Value Partnersрассмотрены возможности формирования конкретного пула проектов и привлечения к ним инвесторов, технологических и инжиниринговых партнеров. В числе перспективных направлений обозначены глубокая переработка критических минералов и редкоземельных металлов, развитие логистической инфраструктуры Среднего коридора, водосберегающие технологии, центры обработки данных и инфраструктура искусственного интеллекта.

При этом казахстанская сторона обозначила заинтересованность не только в привлечении инвестиций и подрядных организаций, но и в более глубокой производственной кооперации – локализации инженерных компетенций и технологий, участии отечественных подрядчиков, подготовке кадров и последовательном увеличении казахстанского содержания. В качестве следующего практического шага предложено определить несколько пилотных проектов и сформировать по ним конкретные модели сотрудничества.

Другим важным направлением деловой программы стало создание новых каналов выхода казахстанских производителей на итальянский рынок. В ходе переговоров с Crai Mediterranea рассмотрена возможность прямых поставок казахстанской пищевой продукции в итальянские розничные сети. Перспективными категориями определены растительные масла, мед, кондитерская, зерновая и мучная продукция, бобовые и органические товары. В качестве практического механизма предложен запуск пилотной полки казахстанской продукции в отдельных магазинах с последующим расширением поставок через сеть GruppoCRAI. Также обсуждена возможность производства продукции казахстанскими предприятиями под собственными торговыми марками итальянской группы.

Экспортная тематика получила продолжение в переговорах с ASSOEBIOS, представляющей итальянских операторов электроэнергетики в сфере устойчивых биожидкостей. Итальянская сторона проявила интерес к закупкам казахстанского сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и использования в биоэнергетике. Потенциал имеется для поставок масличных культур и продуктов их переработки, включая подсолнечник, рапс и растительные масла.

Наряду с крупными инвестиционными и экспортными инициативами обсуждались возможности вывода на казахстанский рынок новых технологических бизнес-моделей. С CoolXp рассмотрена перспектива использования Казахстана в качестве пилотного рынка для последующего масштабирования бизнеса компании в Центральной Азии. На первом этапе предложено протестировать оборудование в Астане и Алматы, а в дальнейшем, при достижении необходимых объемов, рассмотреть поэтапную локализацию сервисного обслуживания, расходных материалов и отдельных компонентов.

Вопросы системного взаимодействия между предпринимателями двух стран также обсуждены с руководством Итало-Казахстанской торговой палаты. Стороны отметили важность расширения прямых деловых контактов, содействия выходу казахстанских компаний на итальянский рынок и дальнейшего укрепления связей между бизнес-сообществами Казахстана и Италии.

По итогам встреч стороны договорились перевести обозначенные инициативы в практическую плоскость – определить конкретные проекты и потенциальных партнеров, организовать прямые переговоры между компаниями и продолжить проработку возможных форматов сотрудничества. Министерство торговли и интеграции совместно с QazTrade готово содействовать установлению необходимых контактов с государственными органами, институтами развития и казахстанским бизнесом для дальнейшей реализации достигнутых договоренностей.