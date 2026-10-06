Вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ

6 октября 2026 года вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны (далее – Соглашение).

Справочно: Соглашение подписано 27 июня 2025 года в городе Санкт-Петербург. Соглашение ратифицировано Законом Республики Казахстан от

8 июля 2026 года № 338-VIII ЗРК.

Основной целью Соглашения является взаимная отмена и снижение импортных таможенных пошлин в отношении более 85% товарной номенклатуры и упрощение торговли между сторонами.

Открытие эмиратского рынка обеспечит казахстанским экспортерам возможность беспошлинно поставлять в ОАЭ такиекатегории сельскохозяйственной и промышленной продукции, как: баранина, овощи бобовые сушеные, мясо курицы, мясо КРС, пищевые продукты прочие, минеральная вода с сахаром, мука пшеничная, кондитерские изделия, по промышленным товарам: нефть и нефтепродукты, медь рафинированная, прокат плоский горячекатаный, прокат плоский холоднокатаный, прутки, краны, клапана, вентили, части МТС, насосы и т.д.

Кроме отмены и снижения импортных таможенных пошлин Соглашение предусматривает положения по таможенному сотрудничеству, мерам торговой защиты, определению происхождения товаров, ТБТ, СФС, интеллектуальной собственности, а также соответствующие главы по правовым и институциональным вопросам и договоренности в сфере развития отраслевого сотрудничества, активизации взаимодействия малого и среднего бизнеса, электронной торговли и др.

Формирование полноформатного преференциального режима торговли, регулирование широкого круга вопросов в рамках соглашения позволит реализовать потенциал взаимной торговли и вывести торгово-экономические отношения Казахстана с ОАЭ на качественно новый уровень.

Полный текст доступен на сайте https://eec.eaeunion.org.