Трансграничные хабы Казахстана превращаются в новые центры торговли и логистики

Работа по созданию трансграничных торгово-логистических хабов в Казахстане продолжается и постепенно переходит от проектирования к конкретным результатам. Сегодня речь идет уже не только о создании инфраструктуры на границах, но и о строительстве производственных объектов, привлечении инвестиций, запуске новых логистических мощностей и появлении первых грузопотоков. Министерство торговли и интеграции координирует работу по пяти ключевым хабам, которые должны усилить торговое взаимодействие Казахстана с Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией, Китаем и странами Каспийского региона. Ожидается, что их развитие позволит упростить логистические процедуры для бизнеса и обеспечить рост несырьевого экспорта до 30%.

Наиболее наглядно динамика видна на восточном направлении. В СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» количество проектов с 2022 года выросло с 14 до 69, а объем привлеченных инвестиций увеличился с 340 до 652,8 млрд тенге. Сегодня здесь реализуется 40 проектов на 75 млрд тенге, которые создают 864 рабочих места. Только за первое полугодие 2026 года зарегистрировано еще 9 новых участников с инвестициями 9,3 млрд тенге и созданием 230 рабочих мест. За этот же период объем произведенной продукции достиг 12,7 млрд тенге, увеличившись на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Меняется и сама инфраструктура «Хоргоса». На территории СЭЗ уже работает сухой порт мощностью 540 тыс. контейнеров в год и складской комплекс класса А площадью 25 тыс. кв. метров. Еще два крупных логистических проекта находятся на стадии проектирования. До 2028 года здесь планируется реализовать 28 проектов на 577,7 млрд тенге с созданием около 2,8 тыс. рабочих мест. Среди наиболее крупных инициатив – индустриальный парк «Казахстанско-китайский международный промышленный город» стоимостью 330 млрд тенге и международный грузопассажирский аэропорт стоимостью 250 млрд тенге.

На юге Казахстана также идет переход к практической реализации. В Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» завершено ограждение территории площадью 100 гектаров, ведется строительство внутренних дорог и инженерной инфраструктуры. Внешние строительно-монтажные работы завершены, сейчас проводятся пусконаладочные работы. Внутренняя инженерная инфраструктура готова на 55%, завершение работ планируется в декабре 2026 года. При этом акиматом уже полностью построены восемь производственных зданий, а пул инвестиционных проектов на территории центра сформирован на сумму 89,4 млрд тенге. По одному из крупнейших проектов – индустриальному парку стоимостью 75,3 млрд тенге – строительные работы уже начаты.

В Жамбылской области проект Индустриального торгово-логистического комплекса получил статус специальной экономической зоны в апреле 2026 года. Для его размещения определен участок площадью 165 гектаров, сформирована программа подключения к инженерным сетям, а в текущем году началось строительство подстанции первой очереди. Из предусмотренных на эти цели 12 млрд тенге в 2026 году выделено около 4 млрд тенге, оставшиеся средства планируется направить в следующем году. Параллельно продолжается подготовка территории и инфраструктуры комплекса.

Западное направление также находится в стадии активного развития. Центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области занимает 281 гектар. На территории уже завершено подведение части внешней инженерной инфраструктуры, включая газоснабжение, электросети, водоснабжение и водоотведение. В индустриальной зоне реализуются проекты по производству асфальтобетона, переработке автомобильных шин, выпуску газобетонных изделий и строительству газотурбинной электростанции. Одновременно прорабатывается создание СЭЗ «Евразия», что должно создать дополнительные условия для привлечения инвестиций и локализации производства.

Отдельная динамика наблюдается на Каспии. В порту Актау уже началась практическая работа Актауского международного контейнерного хаба: 14 июля 2026 года был принят первый контейнерный поезд. На сегодняшний день принято 233 контейнера, что составляет 444 ДФЭ. Проект реализуется поэтапно и в перспективе позволит увеличить пропускную способность порта по контейнерным грузам до 240 тыс. ДФЭ в год против нынешних 70 тыс.

Еще один крупный объект Каспийского узла – контейнерный терминал индустриального порта ЕРСАЙ. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже завершено строительство 10 километров внутрипортовых железнодорожных путей, завершается создание контейнерной площадки и подкрановых путей. Ввод терминала запланирован на 1 октября 2026 года, а после выхода на проектную мощность он сможет обрабатывать до 120 тыс. ДФЭ в год и принимать до 300 судов ежегодно. Объем частных инвестиций в проект превышает 15 млрд тенге.

Таким образом, пять трансграничных хабов постепенно формируют единую инфраструктурную систему, которая должна связать казахстанский бизнес с крупнейшими рынками соседних стран. Где-то уже работают производственные предприятия, где-то принимаются первые контейнерные поезда, где-то завершается инженерная инфраструктура и начинается строительство новых объектов. Следующий этап – доведение проектов до полной мощности, расширение пула инвесторов и дальнейшее увеличение объемов торговли и транзита через казахстанские границы.