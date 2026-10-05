В Казахстане третью неделю подряд проходят сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі». При поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан отечественные фермеры представляют свою продукцию напрямую потребителям, без посредников.

На этой неделе по республике на ярмарках представлено 7 568 тонн сельскохозяйственной продукции. В Астане общий объем составляет более 400 тонну.

Цены на продукцию на ярмарках остаются доступными. На прошлой неделе ряд товаров продавался на 15–20% дешевле рыночных цен. Например, в Астане килограмм говядины и конины предлагали по 3 500 тенге, а в Костанае говядина стоила 3 200–3 500 тенге, конина и баранина от 3 000 тенге за килограмм.

В эти выходные в столице свою продукцию представляют фермеры Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.

На ярмарках представлен широкий ассортимент отечественной продукции: мясо и молочные продукты, овощи и фрукты, рыба, зерновые и другие товары. Особым спросом у покупателей пользуется мясная продукция.

Главная особенность «Дала дәмі» — возможность для фермеров реализовать свою продукцию напрямую потребителям. Торговые места для местных сельхозпроизводителей предоставляются бесплатно.

Ярмарки «Дала дәмі» продолжаются во всех регионах страны каждые выходные.