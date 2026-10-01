В Тайыншинском районе развивают жилье, социальную инфраструктуру и цифровые проекты

✔ В Тайыншинском районе продолжается комплексное развитие населенных пунктов. Активно строится жилье как для социально уязвимых категорий граждан, так и для реализации на коммерческой основе. Формируются новые благоустроенные кварталы, создаются комфортные условия для жителей.

✔ Развивается и социальная инфраструктура. В селе Келлеровка открыто современное футбольное поле для молодежи. Всего в этом году в районе обустроено 12 таких спортивных площадок. В селе Тендик при поддержке фонда «Қазақстан халқына» открыт Дом культуры.

✔ В Тайынше завершена реконструкция здания районного отдела полиции, приобретено необходимое оснащение. Подразделения полиции района полностью обеспечены автотранспортом.

✔ В ходе рабочей поездки аким области Гауез Нурмухамбетов также посетил IT-центр в Тайынше. Сегодня он расширяет направления своей деятельности: наряду с обучением и развитием цифровых навыков здесь формируется площадка для привлечения инвестиций и технологического сотрудничества. В IT-центре глава региона встретился с представителями китайских компаний. Инвесторы планируют реализовать в области проект по строительству завода глубокой переработки, а также открыть офис цифровой коммерции. Эти инициативы стали продолжением договоренностей, достигнутых в рамках Казахстанско-китайского форума, состоявшегося в текущем году.