Новые проекты реализуют в агропромышленном комплексе Тайыншинского района

В ходе рабочей поездки аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с реализацией ряда инвестиционных проектов в Тайыншинском районе.

✔ В селе Чкалово ТОО «Север-Охота» строит завод по переработке и реализации цист рачка артемии. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд тенге. После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 1 200 тонн продукции в год.

✔ В селе Ильичевка ТОО «ПТФ Есильская» возводит новый корпус птичника, рассчитанный на содержание 80 тысяч кур-несушек. На реализацию проекта предприятие направляет 700 млн тенге собственных средств.

✔ В селе Тендик крестьянское хозяйство «Аманат» развивает животноводческое направление. В рамках государственных программ хозяйство получило кредит в размере 1,3 млрд тенге. Планируется завезти из Австралии 500 голов крупного рогатого скота породы ангус и 525 овец породы дорпер.

В рамках поездки глава региона также встретился с представителями старшего поколения и жителями района. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы, волнующие население. Все поступившие обращения и предложения взяты на контроль.