В Тайыншинском районе модернизируют медицинскую инфраструктуру

Аким области с рабочей поездкой посетил район. Тайыншинская многофункциональная больница вошла в число 32 медицинских организаций страны, включенных в программу модернизации сельского здравоохранения. В этом году здесь завершен капитальный ремонт. На эти цели за счет возвращенных активов направлено 1,1 млрд тенге.

Также значительно обновлена материально-техническая база больницы. Приобретены ангиографическая система, магнитно-резонансный томограф, аппараты УЗИ и другое современное медицинское оборудование на общую сумму 1,6 млрд тенге. Это позволит расширить возможности диагностики и повысить качество медицинской помощи жителям района.

Развитие сельского здравоохранения поддерживает и местный бизнес. При участии аграриев и предпринимателей медицинским организациям переданы 12 специализированных автомобилей для обслуживания жителей 18 сельских округов.

Тайыншинский район стал вторым в Северо-Казахстанской области, где реализована такая инициатива. Аким области Гауез Нурмухамбетов поблагодарил предпринимателей за вклад в укрепление сельской медицины и развитие социальной инфраструктуры района.