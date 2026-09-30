В СКО обсудили дорожную безопасность и профилактику правонарушений

Под председательством акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Участники рассмотрели два вопроса: соблюдение законодательства в сфере дорожного движения и меры по обеспечению безопасности на дорогах, а также состояние правопорядка в регионе.

✔ За последние три года из областного бюджета на обеспечение дорожной безопасности направлено 3 млрд тенге, в том числе 1,3 млрд тенге предусмотрено на 2026 год. Это позволило усилить меры безопасности и снизить число зарегистрированных ДТП. Особое внимание на заседании уделили опасным участкам трасс и состоянию дорог в Петропавловске и районах.

✔ Отдельно обсудили контроль за большегрузным транспортом. В области установлены 4 из 6 запланированных автоматизированных станций измерения. По их данным составлено 212 административных материалов, наложены штрафы на сумму 82 млн тенге. Если в 2024 году нарушения выявлялись у 90% проверенных транспортных средств, то сейчас уровень нарушений среди грузовых автомобилей снизился на 40%.

✔ Аким области поручил усилить контроль на аварийных участках, обеспечить своевременное исполнение предписаний полиции и сохранность дорожного полотна, в том числе за счет контроля за движением большегрузного транспорта. Акимам районов и Петропавловска необходимо ускорить обустройство дорожной инфраструктуры возле школ и подготовить дорожные службы к зиме.

✔ Также на заседании рассмотрели состояние общественного порядка. За последние три года на обеспечение безопасности в регионе из областного бюджета направлено около 587 млн тенге, в том числе 130 млн тенге предусмотрено на 2026 год. Профилактические меры способствовали снижению общего числа преступлений на 17,5%.

✔ Вместе с тем отдельные направления требуют пристального внимания, отметил аким области. Профильным ведомствам поручено усилить профилактическую работу в школах и колледжах, а также контроль за лицами, состоящими на профилактическом и пробационном учёте. Глава региона также поручил организовать регулярное патрулирование мест, на нарушения порядка в которых жалуются жители.