В Петропавловске запустили завод по производству донатов

✔ На территории СЭЗ «Qyzyljar» начала работу первая линия завода «Бейкертон». Объём инвестиций в проект составил 37 млрд тенге. Предприятие будет выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия длительного хранения.

✔ Глава государства ставит перед нами задачу привлекать качественные инвестиции, развивать переработку и создавать рабочие места. Запуск нового производства — конкретный результат этой работы в СКО.

✔ На заводе установлено оборудование из Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Отдельные производственные операции выполняют восемь роботов без участия человека. Комплекс рассчитан на две линии и после выхода на полную мощность сможет выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год. С запуском второй линии планируется создать 378 рабочих мест. Продукцию будут поставлять по Казахстану и экспортировать в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

✔ В целом в СЭЗ «Qyzyljar» зарегистрированы 22 участника с общим объёмом инвестиций свыше 411 млрд тенге и с создание порядка 4,5 тысячи постоянных рабочих мест. Здесь работают инвесторы партнёры из Германии, Италии, Турции, России, Китая и других стран.