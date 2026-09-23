В СКО наградили победителей конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз»

В преддверии Дня труда аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов наградил победителей регионального этапа конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз». В этом году от предприятий и организаций области поступило 36 заявок. Победителей определили в девяти номинациях.

Награды конкурса «Парыз» получили предприятия, которые создают достойные и безопасные условия труда, реализуют социальные проекты и заботятся об окружающей среде. Среди победителей — ТОО «Акселеу», «Шал акын АГРО-2020», «САҒАТ-СК», «Александровское», «Утилизация и переработка» и «Бай-Еңбек».

Конкурс «Еңбек жолы» отмечает людей, чей труд служит примером для других. Лучшей трудовой династией признана семья Чесноковых из ТОО «Азия-Тарангул» Есильского района. Лучшим наставником работающей молодёжи стал Санат Маканов с Завода имени С. М. Кирова, лучшим молодым работником производства — Айдарбек Калидаров из Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компании.

Глава региона поздравил лауреатов, поблагодарил всех участников за профессионализм и преданность делу и пожелал победителям успеха на республиканском этапе.