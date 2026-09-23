«Таза Қазақстан»: в СКО молодежь через интерактив училась экологичной культуре

В Казахстане продолжается реализация республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан», стартовавшей по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент отмечал, что это не просто акция по наведению порядка, а важная инициатива, направленная на формирование экологической культуры и ответственного отношения граждан к окружающей среде.

В Северо-Казахстанской области в рамках этой работы в Петропавловске прошел экологический интерактив «Таза Қазақстан: один ход - одно доброе дело». Организаторами выступили Молодежный ресурсный центр Северо-Казахстанской области и Центр общественного развития и информации. Участниками стали жители города, волонтеры и молодежь.

Мероприятие прошло в формате четырех тематических станций, где участники не только проверяли свои знания, но и в игровой форме знакомились с принципами экологичного поведения.

На станции «Taza Fashion Week» команды с помощью актерской игры и юмора демонстрировали различные образы и ситуации, связанные с экологической тематикой. «Эко охота» была посвящена раздельному сбору отходов - участникам предстояло быстро распределить карточки с изображением мусора по категориям: пластик, бумага, металл, стекло и смешанные отходы.

На станции «Цепная реакция» молодежь выстраивала логические цепочки, показывающие взаимосвязь между действиями человека и состоянием окружающей среды: от причины экологической проблемы до возможного решения. Завершала интерактив станция «Эко дартс», где участники отвечали на вопросы по экологическим темам.

По словам координатора фронт-офиса волонтерства СКО Арам, подобные форматы позволяют говорить об экологии с молодежью на понятном и доступном языке.

Организаторы отмечают, что главная задача интерактива - показать: забота об окружающей среде может быть не только полезной, но и интересной. Через командные задания, игру и общение участники смогли по-новому взглянуть на повседневные экологические привычки и осознать личную ответственность за чистоту города.

Проведение подобных мероприятий в регионе способствует дальнейшему продвижению ценностей «Таза Қазақстан» и вовлечению молодежи в экологические инициативы.

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