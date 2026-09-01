В Северо-Казахстанской области новый учебный год начнут более 73 тысяч школьников

В новом учебном году в Северо-Казахстанской области будут работать 439 школ. За парты сядут 73 437 учащихся, в том числе около 6 тысяч первоклассников, которые впервые переступят школьный порог.

Глава региона поздравил педагогов, учащихся и родителей с Днем знаний.

«Уважаемые педагоги, учащиеся и родители! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Образование - один из ключевых факторов устойчивого развития государства и благополучия общества. Образованное, ответственное и целеустремленное молодое поколение - наш главный капитал и основа дальнейшего развития страны. Поэтому создание современных и комфортных условий для обучения детей остается одной из важнейших задач государства.

Глава государства уделяет особое внимание качеству образования, поддержке педагогов и развитию современной образовательной среды. Эта работа последовательно ведется и в нашем регионе: обновляются школы и детские сады, укрепляется их материальная база, создаются новые возможности для обучения и всестороннего развития детей. Желаю школьникам стремления к знаниям, уверенности в своих силах и новых достижений, педагогам - профессиональных успехов и благодарных учеников, родителям - благополучия и гордости за успехи своих детей. В этом году в нашей области около 6 тысяч ребят впервые переступят школьный порог и начнут свой большой путь в мир знаний. Пусть этот путь будет для них интересным, успешным и наполненным яркими открытиями»